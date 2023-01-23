Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими для Украины

Ближайшие две-три недели станут решающими в конфликте России и Украины, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира. То, что произойдет в 2023 году, во многом зависит от ближайших недель»,— сказал Мишель в интервью газете El Mundo.

По мнению главы Евросовета, союзникам Украины нужно в кратчайшие сроки принять важные решения. «Мы должны прямо сейчас дать Украине танки, в которых она нуждается»,— подчеркнул европейский чиновник.

Киев уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Украинские военные рассчитывают получить британские танки Challenger 2, американские Abrams и немецкие Leopard.