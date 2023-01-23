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Швейцария посчитала незаконной передачу Украине российских активов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © European Parliament

Передача Украине конфискованных у россиян активов является незаконной, так как нарушает права собственности, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

Право собственности в Швейцарии является основополагающим, исходя из законодательства, поэтому невозможно передавать средства граждан одной страны проживающим в другой стране, подчеркнул министр в интервью изданию Le Matin Dimanche.

Глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что для конфискации российских активов в пользу Украины потребуются изменения международного и национальных законодательств.

После начала военной операции на Западе стали обсуждать идею передачи конфискованных активов россиян на восстановление Украины. Кремль оценил инициативу, как «легализация воровства».

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Политика #Мир
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