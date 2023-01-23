Расширение браузера сгенерирует любое изображение

Расширение Synthesys X стало доступно для браузера Chrome, с его помощью пользователь может сгенерировать аналог любой нужной картинки.

Synthesys X анализирует объекты и узоры на любом указанном изображении и создает новую картинку, релевантную исходной. Разработчик уверяет, что расширение работает на основе нейросети.

Фото: © Synthesys X

При этом исходное изображение не воспроизводится. Самое примечательное — авторские права на сгенерированную картинку принадлежат самому пользователю, он сможет использовать ее в любых целях, включая коммерческие, не нарушая авторских прав.

Стоит отметить, что результаты работы нейросети в некоторых случаях могут быть неудовлетворительными — в этом случае можно попытаться создать несколько вариантов изображения с нужным сюжетом.