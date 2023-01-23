Почему не выводят из оборота мелкие монеты

Копеечные монеты практически перестали использоваться при оплате в магазинах. Банк России отказался от их чеканки, но они до сих пор официально остаются в обороте.

Копейки остаются законным средством платежа на территории России, и магазины обязаны их принимать к оплате. И это главная причина, почему они до сих пор в обороте, заявили в Банке России.

«Можно говорить о том, что сегодня мелочь от 1 до 5 копеек уже неактуальна. Но все еще существует потребность в 10- и 50-копеечных монетах. Без них нельзя обойтись, например, при расчете за весовые товары или при определении стоимости телефонных переговоров», — сказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.

Тарифы на ряд услуг, например, ЖКХ, а также цены на некоторые товары, в частности лекарства, также исчисляются в копейках. Поэтому в обороте должно быть обеспечено необходимое количество монет.

Отказ от копеек, а по сути, от всей разменной монеты, будет иметь негативные психологические последствия. По мнению исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павла Шуста, отказ от них может разогнать инфляцию.

«Принудительное округление приведет к потенциальному росту субъективных инфляционных ожиданий — на мой взгляд, этого делать не стоит», — сказал Шуст.

Естественная смерть

В 2012 году Банк России отказался от чеканки монет номиналом 1 и 5 копеек, в 2018 — 10 и 50 копеек. Расходы на их производство отсутствуют, а издержки на обслуживание — минимальны. Зачем их искусственно выводить из оборота, когда в будущем они исчезнут естественным образом, считают в ЦБ.

Банк России анонсировал эксперимент по сбору мелких монет специальными автоматами. Но не для вывода их из оборота, а напротив, возвращения в оборот. На руках у населения мертвым грузом остаются миллиарды рублей копейками.

По данным на 2022 год в обращении находилось 70 миллиардов 295,1 миллиона монет. Больше всего в обороте 10-копеечных монет (36%), на «1 копейка» и «50 копеек» приходится по 11%, «5 копеек» — 8%. Остальные — рублевые монеты.