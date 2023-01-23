Собачий хвост оказался аналогом человеческой мимики

Международный коллектив американских и немецких ученых установил, что собаки не используют хвост для баланса и маневрирования при движении. Его главная роль — поведенческие коммуникации.

Исследователи надели на подопытных собак костюмы с прикрепленными датчиками и записали их движения во время бега и прыжков через препятствия. Собранные данные позволили смоделировать влияние хвоста на биомеханику движений этих животных.

Оказалось, что хвост собаки практически бесполезен для баланса и маневрирования, так как почти не оказывает влияния на движение центра масс во время прыжков и бега, говорится в статье авторов открытия, опубликованной изданием «Наука из первых рук».

Косвенно это подтверждает тот факт, что хвосты псовых невелики по сравнению с размерами тела. Например, у волка, который может весить до 80 килограммов, хвост всего на 10 сантиметров длиннее, чем у степной лисицы весом около двух килограммов.

По мнению ученых, собаки используют хвост для трансляции своего настроения — фактически, это аналог мимики у человека. Например, общеизвестно, что виляние хвостом у этих животных означает дружелюбие. Кроме этого, хвост используется собаками для отпугивания от насекомых.