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Макрон допустил возможность передачи Украине танков Leclerc

Источник:
«Интерфакс»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, окончательное решение еще не принято.

«Насчет Leclerc, я попросил министра обороны проработать этот вопрос. Ничего не исключено», — приводит «Интерфакс» слова Макрона, сказанные им на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Французский основной боевой танк AMX-56 Leclerc
Французский основной боевой танк AMX-56 Leclerc
Фото: Pierre-Yves Beaudouin / CC BY-SA 4.0

Он отметил, что есть три критерия, на основе которых будет приниматься решение. Во-первых, по его словам, «это не должно привести к эскалации». Кроме того, «это должно стать реальной и эффективной поддержкой» Украине. И, в-третьих, как указал Макрон, этот шаг не должен ослабить «наши собственные оборонные возможности».

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Шольца в свою очередь спросили на пресс-конференции о поставках танков Leopard. Канцлер ФРГ указал, что «мы продолжим действовать, тщательно координируя шаги с нашими друзьями и союзниками».

Западные СМИ уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек ранее сказал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки Abrams передадут США.

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