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Отечественный протез митрального клапана испытают в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Протез митрального клапана
Протез митрального клапана
Фото: © кадр из видео

Сотрудники НМИЦ имени Мешалкина разрабатывают биологический протез для имплантации человеку, сообщает правительство Новосибирской области.

Имплант позволит избежать полостного хирургического вмешательства, которое может быть опасно для жизни пациента. Рабочей технологии производства таких протезов в России не существует. Испытания протезов будут проходит минимум 26 недель.

Имплант создан на основе биоматериала, консервированного эпоксидными соединениями. Такая технология доказала свою эффективность.

Кроме того, разработаны способы применения биологически активных веществ, улучшающих биосовместимость протеза, снижения рисков кальцификации сосудов и препятствующих возникновению осложнений.

Протезы будут использоваться у пациентов старше 65 лет. Конструкция и легкость протеза позволят сократить время операции.

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Наука #Наука #Здоровье #Новосибирск
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