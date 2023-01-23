Верблюд убил сторожа в Омской области

Верблюд убил сторожа охотничьей базы возле деревни Приозерка Омской области, сообщает прокуратура региона.

В субботу верблюд на территории охотничьей базы нанес травмы 51-летнему сторожу. Мужчина умер в больнице.

На охотничьей базе содержатся несколько верблюдов. Один из них и набросился на мужчину, когда тот попытался перегнать животных с одного места в другое.

Прокуратура даст оценку обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных. Следователи проводят доследственную проверку.