НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Верблюд убил сторожа в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
428 0
Верблюд
Фото: © Sibnet.ru

Верблюд убил сторожа охотничьей базы возле деревни Приозерка Омской области, сообщает прокуратура региона.

В субботу верблюд на территории охотничьей базы нанес травмы 51-летнему сторожу. Мужчина умер в больнице.

На охотничьей базе содержатся несколько верблюдов. Один из них и набросился на мужчину, когда тот попытался перегнать животных с одного места в другое.

Прокуратура даст оценку обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных. Следователи проводят доследственную проверку.

Еще по теме
Работник кинотеатра пострадал из‑за взрыва петарды
Турист погиб в Кузбассе на горнолыжном курорте «Шерегеш»
Мошенники похитили 780 тыс. рублей у фигуристки Тарасовой
Питомцы объели ногу умершей омички
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский нашел новое оружие против России
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube
Российские работники в январе получат урезанный аванс
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Обсуждение (0)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Украина проиграла при любом исходе

Denis CENTR

Отечественной!?Когда он это сказал, все наши предки в гробах перевернулись🙈Как же Россия докатилась до...

М. Алейников

Меня поражает. Сначала десятилетия уничтожали в стране науку и промышленность загнав в импортозависимость.А...

Удавиков

Во время отечественной с врагами чем-то торговали, не знал. Или кому война, а кому мать родна, медведев...