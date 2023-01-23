Выбран самый привлекательный мужчина планеты

Актер Генри Кавилл стал лидером в сотне самых привлекательных мужчин всей планеты по итогам ежегодного рейтинга канала TC Candler.

В сотне представлены известные мужчины со всего мира. Ни одного русского красавца в рейтинге не оказалось.

Среди массово известных личностей, в списке присутствуют Дэвид Бекхэм (87 место), Том Холланд (49 место), Крис Пайн (45 мсето), Идрис Эльба (20 место), Джейсон Момоа (12 место), Крис Хемсворт (4 место).

Тройка лидеров распределилась следующим образом: бронза досталась актеру Тимоти Шаламе, серебро у корейского рэпера Hyunjin (Хван Хенджин), золото — Генри Квилл.

Всемирно известный список 100 самых красивых мужчин ежегодно публикуется TC Candler и The independent critics с 1990 года. Он считается самым признанным и престижным списком в своем роде.