Хакеры нашли способ отправлять вирусы через OneNote

Хакеры нашли способ отправлять вредоносные приложения через программу для заметок Microsoft OneNote. Они устанавливаются, минуя антивирусную защиту.

Портал BleepingComputer обратил внимание на то, что злоумышленники начали распространять фишинговые письма через OneNote. Они маскируют сообщения под тикеты доставки, платежные документы или чертежи, а сам вирус прикрепляют в виде VBS-файла во вложении.

При двойном щелчке файл автоматически скачивает вредоносное ПО с удаленного ресурса. Чаще всего это трояны удаленного доступа, чья цель — хищение информации, например, доступов к криптокошелькам, но иногда они могут записывать видео через веб-камеру и делать скриншоты.

При запуске VBS-скрипта OneNote предупреждает о его потенциальной опасности, однако многие пользователи зачастую игнорируют его и подтверждают открытие файла.

Эксперт подсказал, как защитить роутер от взлома

Единственный способ защиты от такой атаки — не открывать подозрительные вложения, особенно от неизвестных отправителей или попавшие в ящик «по случайности». Эксперты отмечают, что не стоит игнорировать предупреждения системы безопасности и следить за актуальностью антивируса.