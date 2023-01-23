Пользователи пожаловались на самопроизвольное появление ярлыка Edge

Пользователи Reddit массово жалуются на самопроизвольное появление иконки браузера Microsoft Edge на рабочем столе. Она добавляется после каждого обновления программы, вне зависимости от настроек приоритета.

«Недавно я заметил, что Edge всегда добавляет ярлык на рабочем столе при каждом обновлении Edge. Это немного раздражает», — написал пользователь Reddit с ником SimpliEcks.

Пользователи в комментариях массово согласились с проблемой. Ярлык появляется и в Windows 10, и в Windows 11 после каждого обновления браузера. Некоторые были вынуждены прибегнуть к редактированию системных ресурсов, чтобы прекратить это.

После удаления ярлыка, но появится, даже если Microsoft Edge выбрать программой по умолчанию или закрепить его ярлык на панели задач. Часть пользователей уверена, что Microsoft таким способом навязывает свой браузер.

Несмотря на наличие новых функций и избавления от большинства багов, Edge не вызывает у них доверия. Некоторые комментаторы просто недовольны тем, что кто-то кроме них что-то делает на их компьютере, ведь это свидетельствует о доступе не только к рабочему столу, но и к системным ресурсам.

Официального комментария от Microsoft не поступало. Компания не страшится агрессивной рекламы собственных продуктов, ранее она интегрировала ее в панели Windows 11, но затем убрала, не объяснив причин.