Ургант прокомментировал возвращение его программы

Ведущий Иван Ургант назвал фейком публикации в СМИ о возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала.

В Сети появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». На них Филипп Киркоров в студии программы гостит у Урганта. Также блогер Валя Карнавал выложила в соцсети фото из узнаваемой гримерки.

«То, что опубликовали некоторые телеграм-каналы, является съемкой неизвестного происхождения. Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», — сказал Иван Ургант РБК Life.

Ведущий добавил, что сообщит зрителям о возвращении «Вечернего Урганта», как только завершится перерыв. «Как только будет понятна дата выхода передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в телеграм-канале Яны Поплавской», — сказал он.