Ургант прокомментировал возвращение его программы

Ведущий Иван Ургант назвал фейком публикации в СМИ о
возвращении программы «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала.
В Сети появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». На них Филипп Киркоров в студии программы гостит у Урганта. Также блогер Валя Карнавал выложила в соцсети фото из узнаваемой гримерки.
«То, что опубликовали некоторые телеграм-каналы, является
съемкой неизвестного происхождения. Человек, немного похожий на меня, говорит с
человеком, совершенно непохожим на Киркорова», — сказал Иван Ургант РБК Life.
Ведущий добавил, что сообщит зрителям о возвращении «Вечернего
Урганта», как только завершится перерыв. «Как только будет понятна дата выхода
передачи в эфир, мы незамедлительно опубликуем эту информацию в телеграм-канале
Яны Поплавской», — сказал он.