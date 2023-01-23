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Сбербанк запустит массовое тестирование платежных стикеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк в начале февраля запустит массовое тестирование платежных стикеров, сообщает пресс-служба кредитной организации. По его итогам будет принято решение, стоит ли повсеместно внедрять технологию.

«Технология платежного стикера надежна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты», — пояснил первый зампредседателя правления Кирилл Царев.

Платежный стикер представляет собой уменьшенную банковскую карту без номеров, прикрепленную к телефону. Технология дает возможность клиентам оплачивать товары и услуги в одно касание, а также устанавливать лимит по тратам.

За покупки начисляются бонусы, а обслуживание бесплатно, если тратить по карте от пяти тысяч рублей в месяц. При этом тестирование платежных стикеров будет бесплатным.

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