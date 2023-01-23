Дешевый катализатор для получения водорода придумали в Томске

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая и Германии разработали электрокатализаторы на основе дисульфида молибдена для производства водорода, сообщает пресс-служба вуза.

Новый материал синтезирован путем нанесения специальных чернил на поверхность бумаги с металлическим покрытием и изготавливается методом струйной печати. Такие катализаторы по сравнению с аналогами являются более доступными и дешевыми, а их использование делает производство водородного топлива более эффективным, рентабельным и экологичным.

Водород — один из наиболее перспективных энергоносителей будущего. Из всех существующих способов его получения самым экологичным считается электролиз воды, который не сопровождается выделением парниковых газов. Но данная технология требует применения таких дорогостоящих катализаторов как платина.

Исследователи научной группы TERS-Team совместно с коллегами из Китая разработали новый материал, который может эффективно производить водородное топливо. Он состоит из пластинок MoS2 (дисульфида молибдена) и восстановленного оксида графена.

Предложенный учеными метод доступен по цене, а материал может производиться в больших масштабах благодаря технологии струйной печати. Это делает производство водородного топлива более эффективным и рентабельным.

На следующем этапе проекта ученые планируют оптимизировать электрокатализаторы за счет использования лазерной обработки, сделав его более надежным, экономичным и эффективным. Также исследователи изучат возможность применения для производства катализаторов слоистых минералов Томской области.