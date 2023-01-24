Певец Shaman нашел свое предназначение

Ярослав Дронов, известный как Shaman, после ошеломительного успеха на некоторое время пропал с радаров СМИ. Артист последнее время посвятил себя поддержке участникам военной спецоперации.

В январе у Shaman'a был запланирован большой зимний тур, куда входили выступления в таких городах как Ульяновск, Тольятти, Самара, Волгоград, Астрахань, Ессентуки, Ставрополь.

Но певец дважды отклонился от курса. Сначала он выступил в Подольске перед участниками спецоперации, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале. Затем уехал на Донбасс и выступил там в нескольких городах с концертами.

«Такие поездки меняют восприятие реальности и отношение к жизни. Одно дело следить за теленовостями, и совсем другое — самому выступать во дворце культуры, чей фасад до сих пор хранит следы массированных артиллерийских обстрелов, а дорога к нему, в самый центр Мариуполя, пролегает через руины», — написал Shaman после поездки в телеграм-канале.

После успеха песен «Встанем» и «Я русский», из значимых композиций Shaman выпустил только два трека — «Вызов» (саундрек к одноименному фильму) и «Вороны мои». Также он записал кавер на гимн России. Новинок певец пока не анонсирует.