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На каком расстоянии камеры видят нарушения ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Камера зафиксирует госномер нарушителя ПДД на расстоянии 100 метров, хотя некоторые комплексы позволяют засечь автомобиль за километр, сообщил автоэксперт Александр Шумский.

Большинство комплексов фото- и видеофиксации работает по принципу эффекта Доплера: радар посылает импульсы и обратно принимает отраженный сигнал, так высчитывается скорость, напомнил Шумский в телеграм-канале.

Небольшие комплексы «Арена» и «Крис» рассчитаны на работу в пределах 100 метров. Переносные «Кордон» и «Кречет» распознают объект на расстоянии в 150 метров. Комплекс «Стрелка» может распознать машину за 1000 метров.

В паре с излучателем работает камера, которая нацеливается на конкретный объект. Обычно фотографирование машины происходит на расстоянии 50-100 метров. Например, инфракрасная подсветка ночью работает на расстоянии до 50 метров.

Тема: Дорожные войны
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