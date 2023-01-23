Прокуратура отслеживает и добивается блокировки ресурсов, распространяющих ложную информацию, но информационные атаки на россиян усиливаются, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«В целом количество распространяемых в интернете фейков <…> растет, информационные атаки на население усиливаются», — сказал Краснов в интервью «Известиям».

По словам Краснова, в 2022 году в Роскомнадзор было направлено более 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа информации в интернете, мессенджерах и соцсетях против 650 в 2021 году.

«На основании указанных требований Роскомнадзор только в 2022 году заблокировал либо удалил публикации более чем со 190 тысяч интернет-страниц, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции (таких материалов было 125 тысяч)», — добавил он.