Механизм каникул по потребзаймам заработает в 2023 году

Жители России смогут брать кредитные каникулы по потребительским займам с марта 2023 года, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Механизм кредитных каникул показал эффективность на примере схожей меры по ипотечным ссудам, а также на практике отсрочки по потребительским кредитам, которую ввели в период пандемии. Большинство заемщиков возобновляют выплаты по кредиту после передышки и восстановления платежеспособности, сказал Аксаков «Известиям».

Отсрочку можно получить лишь один раз за время действия кредитного договора. Принятие нововведений позволит клиентам банков оформлять кредитные каникулы по потребительским займам до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% в сравнении со среднемесячными доходами за прошлый год.

Сумма займа должна составлять от 450 тысяч до 1,6 миллиона рублей. При этом механизм не предполагает полного прощения долга гражданина, но переносит сроки выплат без каких-либо штрафов, за исключением начисления процентов.

В Банке России считают, что такой механизм необходимо сделать постоянно действующим и распространить его на все потребзаймы и кредиты. Кроме того, у граждан должно быть закреплено право получить отсрочку платежа по причине болезни, потери работы или иных сложных жизненных ситуаций, подчеркнули в ЦБ.