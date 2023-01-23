Кадры со съемок «Вечернего Урганта» появились в Сети

Шоу «Вечерний Ургант» скоро вернется в эфир Первого канала, считают зрители. Фото со съемок проекта уже появились в Сети.

Фото с Филиппом Киркоровым в гостях Ивана Урганта опубликовал телеграм-канал «Светские хроники». Также блогер Валя Карнавал в соцсетях показала фото из гримерки программы.

Первый канал пока не заявлял о возвращении проекта. «Вечерний Ургант» пропал из эфира с начала военной спецоперации. Ходили слухи, что шоу закрыли из-за политической позиции ведущего Ивана Урганта.