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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский приказал создать резервы в украинской армии

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Президент Украины Владимир Зеленский приказал командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировать резервы личного состава.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто добавили [людей] к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться», — цитирует ТАСС заявление Зеленского.

По его словам, ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. «Далее командующие на своих направлениях должны это делать и делают — формируют резервы и так далее. Если честно, я не совсем могу говорить, как проходят те или иные шаги мобилизационных процессов. Они есть, они должны быть, мы в них очень нуждаемся», — сказал Зеленский.

Ранее в украинских СМИ появлялись многочисленные сообщения о том, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) прямо на улицах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы.

25 февраля 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Согласно документу, она проводилась в Киеве и всех областях страны в течение 90 дней. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением.

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