«Чебурашка» продолжил лидировать в кинопрокате

Фильм «Чебурашка» за четвертый уикенд со дня проката собрал кассу в 760,5 миллиона рублей, картина остается бессменным лидером в кинотеатрах и продолжает бить рекорды по общим сборам.

С момента выхода «Чебурашки» в кино картина собрала уже больше 5,2 миллиарда рублей. Это первый фильм за всю историю, который собирает такую кассу в России.

Среди других успешных фильмов, вошедших в топ-5 лидеров проката, «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (147 миллионов), «Аватар: Путь воды», собравший в странах СНГ 23,3 миллиона без учета России и Белоруссии, «Одни на каникулах» (23,1 миллиона) и «13 изгнаний дьявола» (22,2 миллиона).