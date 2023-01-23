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«Чебурашка» продолжил лидировать в кинопрокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка» за четвертый уикенд со дня проката собрал кассу в 760,5 миллиона рублей, картина остается бессменным лидером в кинотеатрах и продолжает бить рекорды по общим сборам.

С момента выхода «Чебурашки» в кино картина собрала уже больше 5,2 миллиарда рублей. Это первый фильм за всю историю, который собирает такую кассу в России.

Рецензия на фильм «Чебурашка» 

Среди других успешных фильмов, вошедших в топ-5 лидеров проката, «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (147 миллионов), «Аватар: Путь воды», собравший в странах СНГ 23,3 миллиона без учета России и Белоруссии, «Одни на каникулах» (23,1 миллиона) и «13 изгнаний дьявола» (22,2 миллиона).

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