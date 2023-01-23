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Валиева высказалась о решении РУСАДА по делу о допинге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева заявила, что довольна решением дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА, которое оправдало спортсменку в деле о нарушении антидопинговых правил.

«Конечно, довольна. Чемпионат России каждый год», — цитирует ТАСС Валиеву.

Во время Олимпиады в Пекине в допинг-пробе Валиевой, сданной во время чемпионата России в декабре 2021 года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Комитет РУСАДА почти через год установил, что Валиева нарушила антидопинговые правила, но не нашел в ее действиях вину или халатность и лишил фигуристку только победы на чемпионате страны.

WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) заявили, что изучат решение РУСАДА и могут оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS).

WADA в конце ноября из-за отсутствия решения со стороны РУСАДА направило дело в CAS и потребовало отстранить Валиеву на четыре года.

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