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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска заняли выгодные рубежи в Запорожье

Источник:
Sibnet.ru
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Подразделения Восточного военного округа за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на запорожском направлении сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пикап», — заявил Конашенков.

За сутки там уничтожены около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, пикап, две гаубицы Д-20, одна — Д-30, а также склад боеприпасов, отметили в Минобороны

На Донецком также продолжается успешное наступление подразделений Южного военного округа и добровольцев штурмовых отрядов. На территории ДНР украинская армия потеряла более 80 человек, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-30 и склад боеприпасов, уточнил Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
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