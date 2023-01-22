Робота‑массажиста разработали для российских космонавтов

Ученые МГТУ имени Баумана разработали проект робота, который закреплялся бы на теле космонавтов и проводил массаж, следует из материалов вуза.

Из-за невесомости эффективно провести массаж на орбите нельзя без второго космонавта. При этом обоим членам экипажа придется отвлекаться от плановых работ. Существующие же сейчас роботы-массажеры не универсальны и годятся только для определенных участков тела, приводит РИА Новости материала МГТУ.

Чтобы решить эти проблемы, ученые предложили новый подход — симбиотический, суть которого заключается в том, чтобы объединить робот с телом космонавта в единое целое и обеспечить их самостоятельное функционирование во время массажа.

Таким образом, космонавт сможет выполнять плановую работу и удовлетворять физиологические потребности во время массажа. Кроме того, перед началом процедуры в систему управления можно будет вводить параметры массируемой конечности и недопустимые для массажа участки, например, родинки или раны.