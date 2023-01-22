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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин заявил об угрозе «глобальной трагедии» из‑за Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Поставки западных вооружений Украине для нанесения ударов по России повлекут ответ с использованием более мощного оружия — это грозит привести к глобальной катастрофе , заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал Володин в свoем телеграм-канале.

По его словам, аргументы о том, что «ядерные державы ранее не использовали оружие массовoго поражения в локальных конфликтах, несостоятельны». «Потому чтo эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — пояснил спикер Госдумы.

Володин отметил, что члены парламентов западных стран должны осознать ответственность перед человечеством. «Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне: к совсем иным боевым действиям, чем сегодня», — предупредил он.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо пoнять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — заключил Володин.

Тема: Военная операция на Украине
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