Один из командиров группы «Вагнер» в Артемовске объяснил различия в тактике простых украинских солдат и наемников, действующих на стороне Киева.
«Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников», — рассказал боец «Вагнера» РИА Новости.
По его словам, противник может меняться в зависимости от погодных условий. «Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники», — сказал боец.
Частная военная компания сейчас ведет тяжелые, но успешные бои в Артемовске (Бахмуте) — важном оборонительном и транспортном узле украинской армии.
SnikolasДоиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.
Иркут 69А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..
pepelmetalБульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое
Denis CENTRОтечественной!?Когда он это сказал, все наши предки в гробах перевернулись🙈Как же Россия докатилась до...