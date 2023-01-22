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Боец «Вагнера» рассказал о разнице между наемниками и ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Один из командиров группы «Вагнер» в Артемовске объяснил различия в тактике простых украинских солдат и наемников, действующих на стороне Киева.

«Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников», — рассказал боец «Вагнера» РИА Новости.

По его словам, противник может меняться в зависимости от погодных условий. «Когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там бедные вэсэушники, а когда удобно и все замерзло — приходят крутые ребята, получают по щам, убегают, и опять же остаются вэсэушники», — сказал боец.

Частная военная компания сейчас ведет тяжелые, но успешные бои в Артемовске (Бахмуте) — важном оборонительном и транспортном узле украинской армии.

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