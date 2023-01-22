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Кадырова разозлила акция с сожжением Корана в Швеции

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко раскритиковал согласованную шведскими властями акцию по сожжению в Стокгольме Корана нацистом.

Лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана в субботу публично сжег Коран у здания посольства Турции в Швеции. Он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

«В шведском Стокгольме какая-то мразь, являющаяся по совместительству лидером датской сатанисткой партии, сожгла перед посольством Турции священный Коран. Это порождение геенны таким образом выразило протест официальной Анкаре, которая голосует против вступления Швеции в НАТО», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, акция была не только согласована властями Стокгольма, но также «одобрена и проплачена политическими силами.

Глава Чечни отметил отсутствие какой-либо реакции на сожжение священной книги мусульман со стороны проживающих в Европе оппозиционно настроенных чеченцев.

«Они обожают мужественно бить себя в грудь, чтобы угодить приютившим их хозяевам, но глубоко прячут свою смелость и языки, если речь идет о Европе. Понимают же бедолаги, что пинками вылетят с насиженных мест, если раскроют свои дармоедские рты», — указал Кадыров.

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