Мыло и прокладки стали лидерами по росту цен в 2022 году

Йод, спички, мыло и женские гигиенические прокладки значительнее всего подорожали в России в 2022 году, следует из данных Росстата.

Согласно результатам мониторинга стоимости 420 товаров, средняя цена на йод за минувший год выросла на 55,2%, такой резкий рост цен связан с тем, что практически весь йод импортируется из-за границы.

В десятку наиболее поднявшихся в цене товаров также вошли спички (+50,6%), туалетное мыло (+44,2%), женские гигиенические прокладки (+43,5%), легковая иномарка (+39,1%), дезодорант (+38,8%), маргарин (+38,5%), хозяйственное мыло (+37,8%), шампунь (+36,9%), зубная паста (+36,6%), приводит РБК данные Росстата.

Больше всего подешевели в 2022 году в России овощи из «борщевого набора». Цены на капусту белокочанную снизились на 53%, картофель — на 31%, свеклу — на 26%.