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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Daily Mail посчитала огромным риском передачу танков Украине

Источник:
РИА Новости
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Поставки западных танков Украине рискуют превратить Европу в радиоактивное кладбище, считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада «актом величайшей глупости». Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые «не выступили против этого шага».

«Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище», — приводит РИА Новости мнение Хитченса.

Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании.

«Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», — отметил Хитченс.

Власти Великобритании пообещали Украине передать танки Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

Иркут 69

А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Uynachalnica

Выборы, выборы, и далее по тексту...