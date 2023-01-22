Daily Mail посчитала огромным риском передачу танков Украине

Поставки западных танков Украине рискуют превратить Европу в радиоактивное кладбище, считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.

Поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада «актом величайшей глупости». Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые «не выступили против этого шага».

«Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище», — приводит РИА Новости мнение Хитченса.

Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании.

«Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», — отметил Хитченс.

Власти Великобритании пообещали Украине передать танки Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.