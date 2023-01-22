НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Минюст США провел 12‑часовой обыск в доме Байдена

Источник:
РБК
352 1
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Сотрудники Минюста США при обысках в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) нашли новую партию секретных документов, рассказал его адвокат Роб Бауэр.

Обыск прошел в пятницу, 20 января, и продлился 12 часов. Всего было найдено шесть документов с пометкой «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Одна часть относится к периоду, когда Байден был сенатором (он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 годы), другая — вице-президентом (с 2009 по 2017 год), приводит РБК слова Бауэра.

Он отметил, что сотрудники Минюста забрали несколько написанных от руки заметок, сделанных во время пребывания Байдена на посту вице-президента.

Это уже третья партия секретных документов, которую находят следователи. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в аналитическом центре Penn Biden Center. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Американский лидер выражал удивление, что их там обнаружили. Вторую партию нашли на складе в гараже дома Байдена в Дэлавере, а также в одной из комнат.

Еще по теме
Нацист с санкции шведских властей сжег Коран у посольства Турции
Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной войной»
США посоветовали Украине отказаться от наступательных действий
Зеленский нашел новое оружие против России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Россия ввела санкции против Евросоюза
Экстрасенс назвала дату окончания СВО
Зеленский нашел новое оружие против России
Обсуждение (1)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

Иркут 69

А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Uynachalnica

Выборы, выборы, и далее по тексту...