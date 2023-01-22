Минюст США провел 12‑часовой обыск в доме Байдена

Сотрудники Минюста США при обысках в доме президента Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр) нашли новую партию секретных документов, рассказал его адвокат Роб Бауэр.

Обыск прошел в пятницу, 20 января, и продлился 12 часов. Всего было найдено шесть документов с пометкой «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Одна часть относится к периоду, когда Байден был сенатором (он представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 годы), другая — вице-президентом (с 2009 по 2017 год), приводит РБК слова Бауэра.

Он отметил, что сотрудники Минюста забрали несколько написанных от руки заметок, сделанных во время пребывания Байдена на посту вице-президента.

Это уже третья партия секретных документов, которую находят следователи. Первая была обнаружена в ноябре 2022 года в аналитическом центре Penn Biden Center. Среди бумаг были доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании.

Американский лидер выражал удивление, что их там обнаружили. Вторую партию нашли на складе в гараже дома Байдена в Дэлавере, а также в одной из комнат.