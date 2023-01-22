Депутаты призвали убрать «лишние» книги из школьной программы

Литературные произведения, не прошедшие «испытания временем» должны быть исключены из школьной программы, считает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.
«В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег", должны вернуться в школьную программу», — цитирует ТАСС Вяткина.
Те произведения, которые, по его словам, не выдержали испытания временем, без всякого сомнения, «должны быть из школьной программы исключены». В качестве примера произведения, которое должно быть исключено из школьной программы, Вяткин назвал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею возвращения в обязательную школьную программу нескольких произведений советских классиков, включая Александра Фадеева, Константина Симонова.
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pepelmetalБульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое
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