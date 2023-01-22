Россиянин спровоцировал массовую драку на матче НХЛ

Россиянин Никита Задоров, играющий в защите в клубе «Калгари Флэймз», в матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» спровоцировал массовую драку.

В конце второго периода встречи Задоров жестко встретил форварда «Тампы» Ника Пола и свалил того с ног. Моментом позже россиянин ударил другого нападающего «Лайтнинг», канадца Кори Перри клюшкой в спину, после чего между двумя игроками завязалась драка, на этот инцидент обратило внимание агентство «Р-Спорт».

Потасовка быстро переросла в массовую драку. Задоров был наказан малым штрафом за грубость, также по две минуты штрафа получили Ник Пол и форвард «Калгари» Диллон Дюбе. Перри был назначен штраф 2+10.