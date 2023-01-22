Гидрометцентр предупредил о «волне холода» в Сибири

Аномально холодная погода прогнозируется в Амурской и Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Приморье, Якутии в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центральных и южных районах Красноярского края до 25 января ожидаются серьезные морозы до 40-47 градусов. В Томской области прогнозируется до минус 35-42 градусов с 21 по 23 января, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34-41 градуса, цитирует ТАСС Вильфанда.

«Это на 8-18 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней будет также аномально холодная погода — 45-53 градуса мороза. Это настоящая волна холод», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В Бурятии морозы будут достигать 42-43 градусов, а в Забайкалье — 45-52 градусов с 21 по 23 января. Такой температурный фон на 7-12 градусов ниже нормы. «В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни», — отметил метеоролог.

Волной холода называется ситуация, когда температура ниже климатической нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней.