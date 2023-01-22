НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Гидрометцентр предупредил о «волне холода» в Сибири

Источник:
ТАСС
465 1
Зима
Зима
Фото: © Sibnet.ru

Аномально холодная погода прогнозируется в Амурской и Кемеровской областях, Красноярском и Хабаровском краях, Приморье, Якутии в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В центральных и южных районах Красноярского края до 25 января ожидаются серьезные морозы до 40-47 градусов. В Томской области прогнозируется до минус 35-42 градусов с 21 по 23 января, в Кемеровской области и Хакасии — до минус 34-41 градуса, цитирует ТАСС Вильфанда.

«Это на 8-18 градусов ниже климатической нормы. В Иркутской области в ближайшие пять дней будет также аномально холодная погода — 45-53 градуса мороза. Это настоящая волна холод», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В Бурятии морозы будут достигать 42-43 градусов, а в Забайкалье — 45-52 градусов с 21 по 23 января. Такой температурный фон на 7-12 градусов ниже нормы. «В общем, азиатская часть страны будет с очень холодной погодой в ближайшие дни», — отметил метеоролог.

Волной холода называется ситуация, когда температура ниже климатической нормы на семь и более градусов в течение нескольких дней.

Еще по теме
Морозы вернутся в Новосибирск
Индия обошла Китай по численности населения
Дороги перекрыли в Хакасии из‑за сильной метели
Морозы до 56 градусов придут в Красноярский край
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Россия ввела санкции против Евросоюза
Экстрасенс назвала дату окончания СВО
Зеленский нашел новое оружие против России
Обсуждение (1)
Картина дня
Арестович впервые заявил о риске поражения Украины
Daily Mail посчитала огромным риском передачу танков Украине
Минюст США провел 12‑часовой обыск в доме Байдена
Нацист с санкции шведских властей сжег Коран у посольства Турции
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Топ комментариев

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

Иркут 69

А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Uynachalnica

Выборы, выборы, и далее по тексту...