Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал американцев «коллегами» после объявления США о намерении ввести санкции против организации.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США решили квалифицировать ЧВК как «транснациональную преступную организацию».
«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — отметил Пригожин в телеграм-канале его компании «Конкорд».
Он также обратился с письмом к Джону Кирби. «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК Вагнер»?», — спросил Пригожин в письме.
SnikolasДоиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.
pepelmetalБульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое
Killer1974Вряд ли М. Алейников это понял.
Иркут 69А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..