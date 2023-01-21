Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал американцев «коллегами» после объявления США о намерении ввести санкции против организации.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США решили квалифицировать ЧВК как «транснациональную преступную организацию».

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — отметил Пригожин в телеграм-канале его компании «Конкорд».

Он также обратился с письмом к Джону Кирби. «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК Вагнер»?», — спросил Пригожин в письме.