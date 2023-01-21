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Пригожин назвал американцев «коллегами»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Российский бизнесмен и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал американцев «коллегами» после объявления США о намерении ввести санкции против организации.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США решили квалифицировать ЧВК как «транснациональную преступную организацию».

«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — отметил Пригожин в телеграм-канале его компании «Конкорд».

Он также обратился с письмом к Джону Кирби. «Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК Вагнер»?», — спросил Пригожин в письме.

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Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Killer1974

Вряд ли М. Алейников это понял.

Иркут 69

А зачем? Всем все давно ясно. Этот цирк может продолжаться вечно..