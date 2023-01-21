Петарда взорвалась в руках у работника кинотеатра в Кемерово, в результате ему оторвало два пальца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция получила сообщение сообщения от граждан о громком хлопке возле одного из кинотеатров, расположенных на проспекте Ленина. На место незамедлительно прибыли сотрудники.

«Установлено, что возле кинотеатра сработала петарда. Ее в результате неосторожного обращения активировал один из сотрудников заведения внутри помещения», — говорится в сообщении.

Его коллега, увидев случившееся, попытался выкинуть пиротехническое устройство на улицу, однако на выходе оно сработало прямо у него в руках. В результате 33-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь.