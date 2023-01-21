«Аллигаторы» и «Ночные охотники» нанесли удар по ВСУ. ВИДЕО

Минобороны опубликовало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 в зоне спецоперации. Видео опубликовано на сайте ведомства.

Экипажи вертолетов в ходе выполнения боевых вылетов выполнили пуски управляемых авиационных ракет по военной технике ВСУ, отмечается в сообщении.

В результате боевого применения ракет «воздух-земля» были уничтожены танк и легкобронированная техника украинских войск. Поражение танка попало на видео — после попадания летчики докладывают, что цель уничтожена.

Указывается, что армейская авиация в рамках СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.