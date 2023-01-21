Российские работники в январе получат урезанный аванс

Российские работники в январе из-за реформы налогового законодательства получат урезанный аванс. При этом недостающая часть будет выплачена вместе с основой зарплатой.
Ранее НДФЛ платился не позднее первых чисел следующего месяца и не удерживался с аванса. По новым правилам единый срок уплаты налогов — не позднее 28 числа.
Таким образом, теперь НДФЛ должен быть уплачен уже и с авансового платежа. Кроме того, теперь оплата труда исчисляется по фактически отработанному сотрудником времени.
Поскольку в январе мало рабочих дней, работники получат сниженную сумму аванса. На общий размер зарплаты это не влияет, просто выплата в начале февраля будет больше.
Единый налоговый платеж стал обязательным для всех налогоплательщиков с 1 января. Раньше налоги платились отдельно по каждому их виду, сейчас это будет происходить одним платежным поручением.
SnikolasДоиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.
GammiPluhУсловия которые нам ставят таковы что проигрыш не допустим
pepelmetalБульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое
Killer1974Вряд ли М. Алейников это понял.