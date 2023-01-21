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Российские работники в январе получат урезанный аванс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские работники в январе из-за реформы налогового законодательства получат урезанный аванс. При этом недостающая часть будет выплачена вместе с основой зарплатой.

Ранее НДФЛ платился не позднее первых чисел следующего месяца и не удерживался с аванса. По новым правилам единый срок уплаты налогов — не позднее 28 числа.

Таким образом, теперь НДФЛ должен быть уплачен уже и с авансового платежа. Кроме того, теперь оплата труда исчисляется по фактически отработанному сотрудником времени.

Поскольку в январе мало рабочих дней, работники получат сниженную сумму аванса. На общий размер зарплаты это не влияет, просто выплата в начале февраля будет больше.

Единый налоговый платеж стал обязательным для всех налогоплательщиков с 1 января. Раньше налоги платились отдельно по каждому их виду, сейчас это будет происходить одним платежным поручением.

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Экономика #Деньги
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Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

GammiPluh

Условия которые нам ставят таковы что проигрыш не допустим

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Killer1974

Вряд ли М. Алейников это понял.