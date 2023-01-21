Российские работники в январе получат урезанный аванс

Российские работники в январе из-за реформы налогового законодательства получат урезанный аванс. При этом недостающая часть будет выплачена вместе с основой зарплатой.

Ранее НДФЛ платился не позднее первых чисел следующего месяца и не удерживался с аванса. По новым правилам единый срок уплаты налогов — не позднее 28 числа.

Таким образом, теперь НДФЛ должен быть уплачен уже и с авансового платежа. Кроме того, теперь оплата труда исчисляется по фактически отработанному сотрудником времени.

Поскольку в январе мало рабочих дней, работники получат сниженную сумму аванса. На общий размер зарплаты это не влияет, просто выплата в начале февраля будет больше.

Единый налоговый платеж стал обязательным для всех налогоплательщиков с 1 января. Раньше налоги платились отдельно по каждому их виду, сейчас это будет происходить одним платежным поручением.