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Омские школьники спалили автомобиль местного бизнесмена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Школьники в Омске сожгли автомобиль Range Rover, принадлежащий местному бизнесмену, сообщает пресс-служба регионального МВД. Инцидент произошел ночью 19 января.

Сотрудники уголовного розыска оперативно изучили обстоятельства дела, в результате были установлены личности подозреваемых — два несовершеннолетних.

«Задержан 17-летний житель Советского округа, чуть позже – 16-летний житель Чкаловского поселка. Оба — школьники», — говорится в сообщении ведомства.

Подростки по поручению заказчика купили бензин, облили им машину бизнесмена и подожгли. Теперь полиция разыскивает заказчика преступления.

Ущерб составил 6 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества. Заказчик поджога может получить до 5 лет лишения свободы.

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ЧП #Криминал #Омск
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