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Смолов и Мамаев откроют футбольную академию в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бывшие футболисты сборной России Федор Смолов и Павел Мамаев откроют футбольную академию в Дубае.

«Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия в Дубае. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь», — сообщается в соцсетях академии.

Смолов и Мамаев вместе выступали на Евро-2016 в составе сборной России. Сейчас Смолов играет за московский футбольный клуб «Динамо». В этом сезоне форвард провел 15 матчей, забил семь голов и отдал две передачи.

Мамаев находится в статусе свободного агента. Последним его клубом были «Химки».

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