НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые предрекли планете беспрецедентную жару

Источник:
«Российская газета»
211 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ближайшие два года станут самыми знойными в истории, прогнозируют британские климатологи.

Главная причина наступающей жары — явление Эль-Ниньо, которое заключается в аномальных колебаниях температуры на поверхности океана. У него также есть антипод — Ла-Нинья.

Когда «включается» Эль-Ниньо, вода в экваториальных зонах океана нагревается, а Ла-Нинья воду охлаждает. Считается, что оба явления являются основными движущими силами климатической системы Земли.

Последний раз Эль-Ниньо включался в 2016 году, и он до сих пор остается самым жарким в истории метеонаблюдений. По оценке ученых, Эль-Ниньо проявится во второй половине года — между августом и октябрем 2023 года.

В результате планету ожидает теплая зима и рекордно жаркое лето 2024 года. При этом максимальный эффект почувствуют страны, находящиеся ближе к экваториальным зонам, в России он будет сглаженным.

Еще по теме
Ученые реконструировали облик юного неандертальца
Новосибирские ученые разработали инновационное кадило
Ученые нанесли виртуальный ядерный удар по США
Ученые рассчитали, где в квартире лучше прятаться от ядерного взрыва
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Оскар Кучера опозорился на интервью Дудя
Пример из школьного учебника озадачил пользователей Сети
Россия ввела санкции против Евросоюза
Казахстан изменил правила въезда для россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
В чем сила крещенской воды?
Без банальностей: как познакомиться с девушкой по переписке
Шесть вещей, которые нельзя прощать мужчине
Гормоны и биоритмы: как живут «жаворонки» и «совы»
Почему подростки находят «плохих» друзей
Магические цвета 2023 года по славянскому календарю
Все статьи
Мультимедиа
Селфи, иконы, прорубь: Крещенские купания на новый лад
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Британцы подсчитали нужное для Украины количество танков
33
Пригожин анонсировал скорый запрет YouTube
30
США посчитали, что Украине нужно оружие для ударов по Крыму
26
Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье
25
Кремль заявил о развитии конфликта на Украине по восходящей