Ученые предрекли планете беспрецедентную жару

Ближайшие два года станут самыми знойными в истории, прогнозируют британские климатологи.

Главная причина наступающей жары — явление Эль-Ниньо, которое заключается в аномальных колебаниях температуры на поверхности океана. У него также есть антипод — Ла-Нинья.

Когда «включается» Эль-Ниньо, вода в экваториальных зонах океана нагревается, а Ла-Нинья воду охлаждает. Считается, что оба явления являются основными движущими силами климатической системы Земли.

Последний раз Эль-Ниньо включался в 2016 году, и он до сих пор остается самым жарким в истории метеонаблюдений. По оценке ученых, Эль-Ниньо проявится во второй половине года — между августом и октябрем 2023 года.

В результате планету ожидает теплая зима и рекордно жаркое лето 2024 года. При этом максимальный эффект почувствуют страны, находящиеся ближе к экваториальным зонам, в России он будет сглаженным.