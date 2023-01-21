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Нейросеть Microsoft создаст 3D‑аватары по фотографии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 3D Avatar Diffusion

Компания Microsoft представила нейросеть3D Avatar Diffusion, которая может создавать трехмерные аватары человека из фотографии.

Проект 3D Avatar Diffusion представляет собой систему искусственного интеллекта, которая автоматически создает 3D-аватары, она была разработана командой исследователей из Microsoft Research.

Созданные модели можно просматривать со всех сторон в 360 градусах в высоком качестве. При этом готовую модель можно будет редактировать, сменив прическу и волосы на лице, выражение лица, или выбрать другую одежду и аксессуары.

Аватар можно использовать для создания модели в виртуальной и дополненной реальности или для создания реалистичной 3D-модели персонажа в играх и прочих целей.

Отмечается, что такая технология значительно ускорит традиционный и сложный процесс 3D-моделирования, а также откроет новые возможности для художников.

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Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

GammiPluh

Условия которые нам ставят таковы что проигрыш не допустим

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Killer1974

Вряд ли М. Алейников это понял.