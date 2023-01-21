Передачу платежной информации в Telegram ограничат

Telegram внесен в список иностранных мессенджеров, с марта 2023 года планируется ограничить передачу через него платежной информации, сообщил Роскомнадзор.

Ряду организаций в России будет запрещено использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов. По данным ведомства, ограничения коснутся также предоставления персональных данных в платформе Telegram.

Из перечня иностранных лиц, которые осуществляют деятельность в интернете на территории России, следует, что мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года.

Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram. Например, 19 января ВТБ объявил о запуске мобильного банка внутри своего чат-бота в Telegram.