Магазин цифровой дистрибуции игр Steam запустил распродажу ролевых игр. В рамках акции снижены цены на различные проекты жанра RPG.

В частности, с крупными скидками продаются следующие игры:

Disco Elysium The Final Cut — 181 рубль вместо 725 рублей

Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition — 449 рублей вместо 1 499 рублей

Baldur's Gate: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей

Baldur's Gate II: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей

Grim Dawn — 125 рублей вместо 500 рублей

Pillars of Eternity II: Deadfire — 295 рублей вместо 1 180 рублей

Neverwinter Nights: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей

Скидки будут действовать до 27 января. Однако российские геймеры могут оплачивать покупку игр только с помощью внутреннего кошелька в магазине, другие способы оплаты покупок в Steam в России недоступны.