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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam запустил распродажу ролевых игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Магазин цифровой дистрибуции игр Steam запустил распродажу ролевых игр. В рамках акции снижены цены на различные проекты жанра RPG.

В частности, с крупными скидками продаются следующие игры:

  • Disco Elysium The Final Cut — 181 рубль вместо 725 рублей
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition — 449 рублей вместо 1 499 рублей
  • Baldur's Gate: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей
  • Baldur's Gate II: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей
  • Grim Dawn — 125 рублей вместо 500 рублей
  • Pillars of Eternity II: Deadfire — 295 рублей вместо 1 180 рублей
  • Neverwinter Nights: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей

Скидки будут действовать до 27 января. Однако российские геймеры могут оплачивать покупку игр только с помощью внутреннего кошелька в магазине, другие способы оплаты покупок в Steam в России недоступны.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

GammiPluh

Условия которые нам ставят таковы что проигрыш не допустим

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Killer1974

Вряд ли М. Алейников это понял.