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Магазин цифровой дистрибуции игр Steam запустил распродажу ролевых игр. В рамках акции снижены цены на различные проекты жанра RPG.
В частности, с крупными скидками продаются следующие игры:
- Disco Elysium The Final Cut — 181 рубль вместо 725 рублей
- Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition — 449 рублей вместо 1 499 рублей
- Baldur's Gate: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей
- Baldur's Gate II: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей
- Grim Dawn — 125 рублей вместо 500 рублей
- Pillars of Eternity II: Deadfire — 295 рублей вместо 1 180 рублей
- Neverwinter Nights: Enhanced Edition — 130 рублей вместо 435 рублей
Скидки будут действовать до 27 января. Однако российские геймеры могут оплачивать покупку игр только с помощью внутреннего кошелька в магазине, другие способы оплаты покупок в Steam в России недоступны.