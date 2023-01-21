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WhatsApp получит функцию отправки фото в оригинальном качестве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи WhatsApp смогут отправлять фотографии через приложение в оригинальном качестве.

Функция появилась в новейшей бета-версии WhatsApp для операционной системы Android под номером 2.23.2.11, которая уже доступна для тестирования, пишет портал WABetaInfo.

Предыдущая функция HD Photos позволяла пользователям выбирать качество для отправляемых через WhatsApp снимков между «автоматическим», «наилучшим качеством» и «экономией данных».

При наилучшем качестве фотографии все равно отправлялись со сжатием, просто оно было минимальным. Теперь у пользователей появится возможность пересылать снимки в оригинальном качестве — совсем без сжатия.

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Топ комментариев

Snikolas

Доиграется зелибоба ой доиграется что уркоина перестанет существовать.

GammiPluh

Условия которые нам ставят таковы что проигрыш не допустим

pepelmetal

Бульбик новую дорожку нюхнул, кажется всякое

Killer1974

Вряд ли М. Алейников это понял.