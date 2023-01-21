WhatsApp получит функцию отправки фото в оригинальном качестве

Пользователи WhatsApp смогут отправлять фотографии через приложение в оригинальном качестве.

Функция появилась в новейшей бета-версии WhatsApp для операционной системы Android под номером 2.23.2.11, которая уже доступна для тестирования, пишет портал WABetaInfo.

Предыдущая функция HD Photos позволяла пользователям выбирать качество для отправляемых через WhatsApp снимков между «автоматическим», «наилучшим качеством» и «экономией данных».

При наилучшем качестве фотографии все равно отправлялись со сжатием, просто оно было минимальным. Теперь у пользователей появится возможность пересылать снимки в оригинальном качестве — совсем без сжатия.