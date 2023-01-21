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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первую линию обороны ВСУ взломали в Запорожье

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российским войскам удалось взломать первую линию украинской обороны в Запорожской области, сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — сказал он.

По словам чиновника, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Рогов уточнил, что Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье.

Сейчас под контролем России находится 75% Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье. Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума.

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