«Госуслуги» защитят недвижимость от мошеннических сделок

Пользователям портала «Госуслуг» теперь доступна защита недвижимости от мошеннических сделок, сообщает Минцифры в своем телеграм-канале.

В некоторых случаях мошенники незаконным путем проводят сделки с недвижимостью без самого владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН.

В ней указывается, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму Росреестра.

Чтобы подать заявление на запрет всех регистрационных действий с квартирой или домом без присутствия владельца, нужна подтверждённая учетная запись «Госуслуг» и приложение «Госключ» с электронной подписью.

Такая подпись оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с модулем NFС. Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.