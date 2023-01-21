Наставники «Голоса. Дети» собрали команды

Слепые прослушивания завершились в проекте «Голос. Дети», наставники шоу Егор Крид, Баста и МакSим полностью сформировали команды.

В команде каждого наставника по 15 участников. Только у Егора Крида за счет дуэта Ольги Косаревой и Элины Нигматуллиной на одного солиста больше.

Команда Егора Крида: Алина Шумакова, Фирдавс Авезов, Милана Пономаренко, Никита Данько, Данил Клюжин, Георгий Табуркин, Аврора Позднякова, Шандар Силантьев, Ольга Косарева и Элина Нигматуллина, Андрей Дробышев, Софи Сингх, Денис Макаров, Полина Пономарева, Анна Рогинская, Андрей Емелин

Команда МакSим: Дуняша Сергеева, Стефания Коваленко, Лев Смирнов, Алексей Тельцов, Павел Зилев, Никита Панов, София Киселева, Софья Павлова, Екатерина Иванова, Захар Бобылев, Дмитрий Минин, Марианна Айрапетянц, София Фадеева, Дарья Пунченко, Кирилл Усов.

Команда Басты: Максим Овчинников, Ева Аветисян, Ярослава Балахматова, Иван Рогунов, Мария Тихонова, Камилл Обухов, Мариам Дарсания, Амелия Колпакова, Сюй Мохань, Андрей Аванесов, Мария Братчикова, Анна Доровская, Константин Горишняков, Алена Яковлева, Максим Хрулев.

В следующем выпуске, который покажут 27 января, зрители увидят этап поединков. В нем проект покинет треть участников.