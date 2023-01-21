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Дарья Пунченко покорила жюри «Голоса» песней «Ищу тебя»

Источник:
Sibnet.ru
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Дарья Пунченко из Подольска спела на слепых прослушиваниях «Голоса. Дети» песню «Ищу тебя» из советского фильма «31 июня» и развернула к себе всех наставников.

11-летняя Пунченко своеобразно исполнила легендарную композицию, которую в свое время пели Лариса Долина, Вера Брежнева, Ани Лорак и другие.

Наставники Баста, МакSим и Егор Крид почти одновременно нажали красные кнопки и развернулись к девочке в тот момент, когда она перешла к припеву.

После выступления судьи похвалили вокальные данные участницы, а МакSим отметила, что девочка необычайно красива. Из всех наставников Дарья Пунченко выбрала команду МакSим.

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