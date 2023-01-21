Турист погиб в Кузбассе на горнолыжном курорте «Шерегеш»

Турист получил смертельные травмы, катаясь на лыжах на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе.

Трагедия произошла на горе Зеленая 21 января, сообщается в группе «ВКонтакте» «Инцидент Кузбасс». По предварительным данным, 40-летний мужчина вылетел с трассы в курумник — естественное скопление камней.

От полученных травм турист скончался в автомобиле скорой помощи, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф.

17 декабря на кузбасском горнолыжном курорте «Танай» погиб турист из Новосибирской области. Он получил смертельные травмы, столкнувшись со снежной пушкой.