Россиянам напомнили безопасный способ выбросить елку

Новогодние праздники рано или поздно заканчиваются, после чего россияне выбрасывают елку. Обычно люди выносят новогоднюю красавицу в мусорный контейнер, однако в результате они могут столкнуться с неприятным штрафом.

Все дело в том, что дерево по правилам нельзя выкидывать в обычный бак, предназначенный для твердых бытовых отходов. Штраф за нарушение этого правила для граждан составляет 2–3 тысячи рублей, напоминает Роспотребнадзор.

По нормам в стандартный уличный бак можно утилизировать только предметы, размер которых в глубину, длину и ширину не превышают 50 сантиметров. Мусор, который превышает эти размеры, считается крупногабаритным.

Выбрасывать елку без риска нарваться на штраф можно только в специальный бак для строительного мусора, который по размеру больше, чем стандартный. Однако такие баки устанавливаются у дома не всегда.

Поэтому желающим выбросить новогоднюю елку в обычный мусорный бак необходимо распилить дерево на несколько частей. При этом ветки лучше упаковать, чтобы осыпающаяся хвоя не осталась в подъезде.

Кроме этого, есть еще один безопасный вариант: в крупных городах есть пункты приема отслуживших новогодних елок, где их утилизируют по всем правилам — например, пускают на елочную щепу.